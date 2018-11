Centenaire de l'Armistice : 14-18, l’âge d'or de la correspondance, notamment amoureuse

Durant la Guerre de 14-18, dix milliards de lettres se sont échangées, soit huit millions par jour. La plupart étaient des missives brûlantes d'amants séparés. Louis Lahoreau, artilleur sur le front, a échangé près de 900 courriers riches en émotions avec sa femme Maria. Comme la plupart des femmes durant la guerre, cette dernière travaillait et élevait seule leur fille née avant la guerre. Pour tenir, elle faisait de la couture et tenait l'épicerie du village, un quotidien exténuant. Leur correspondance quotidienne a permis à ce couple d'amoureux à rester proche malgré la distance. Ils font d'ailleurs partie des chanceux qui se sont retrouvés après la guerre. Découvrez en images leurs plis pleins de sentiments au milieu des combats qui faisaient rage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.