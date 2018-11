Centenaire de l'Armistice : à la rencontre de Victoire Berthier, née le 11 novembre 1918

Le 11 novembre 1918 à 11 heures, Zénaïde Verdan avait mis au monde une petite fille qu'elle nommera Victoire Berthier. Ancienne couturière issue d'un milieu modeste, cette dernière a élevé seule ses trois enfants. Ce dimanche, Victoire Berthier fêtera son centenaire, entourée de ses quatre petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants. Elle sera également l'invitée d'honneur des commémorations du Centenaire de l'Armistice à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.