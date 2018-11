Centenaire de l'Armistice : des archives exceptionnelles témoignant des mémoires de la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale fut meurtrière. Mais malgré les vagues de morts et de blessés environnants, les soldats de l'époque continuaient leurs combats. TF1 a retrouvé des images inédites qui témoignent de ce temps où des troupes sont devenus indifférents à la misère qui les entoure. Découvrez en image le mois de novembre 1918 où l'armée américaine poursuivait sa progression au cœur de la guerre, dans le secteur de la Meuse et de l'Argonne. L'Amérique avait alors perdu en ce temps-là près de 27 000 soldats américains, une de ses plus lourdes pertes en vie humaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.