Centenaire de l'Armistice : la clairière de Rethondes, lieu de mémoire symbolisant la fin de la guerre 14-18

Nichée dans la forêt de Compiègne, dans l'Oise, la clairière de Rethondes ou de l'Armistice symbolise l'amorçage de la paix et de la victoire de la Grande Guerre. En son centre se trouve une dalle où est gravée "Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir". Sur les côtés de cette zone, on peut observer les lignes de chemin de fer et les emplacements des wagons qui ont permis la signature de l'armistice entre le maréchal Foch et la délégation allemande. Ce lieu de mémoire dépeint la scène figée de la capitulation allemande.