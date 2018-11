Centenaire de l'Armistice : comment les creuseurs font-ils revivre les champs de bataille ?

Sur le site de la Main de Massiges, une colline dans la Marne, des bénévoles font revivre les batailles de la Grande Guerre. La plupart des tranchées de la colline ont été restaurées, sur un périmètre de quatre hectares, afin de faire revivre le quotidien des soldats. Les "creuseurs" exhument fidèlement les champs de bataille grâce aux photos aériennes d'époque. En creusant dans la craie, ils découvrent ce qui s'est passé sur le site : des traces d'explosions d'obus, des munitions et même des corps dont l'un d'eux a pu être identifié grâce à des lettres et une photo. Ils ont aussi pu reconstituer un abri grâce aux mobiliers déterrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.