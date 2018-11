Centenaire de l'armistice : Emmanuel Macron entre commémoration et contestation

Emmanuel Macron va se rendre dans onze départements du Grand Est et des Hauts-de-France pour la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le chef de l'Etat est arrivé ce 5 novembre 2018 en Lorraine, une région particulièrement meurtrie par les combats. Il a d'abord rendu hommage aux poilus dans la petite ville de Morhange. À Pont-à-Mousson, le président de la République a aussi réagi aux grognes des habitants contre la hausse des taxes sur les carburants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.