Centenaire de l’Armistice : Emmanuel Macron poursuit son parcours mémoriel aux Eparges

Dans le village des Éparges, des milliers de soldats ont trouvé la mort entre février et avril 1915. A l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Grande guerre, Emmanuel Macron s'y est rendu pour leur rendre hommage. Il y a également annoncé l'entrée de l'écrivain Maurice Genevoix et ceux qu'il appelait "Ceux de 14" au Panthéon. La venue du président de la République n'est pas passée inaperçue dans ce petit village de 70 habitants où un accueil chaleureux lui a été réservé. Par contre, Emmanuel Macron n'a pas bénéficié du même engouement populaire lors de sa visite à Verdun.