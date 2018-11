Centenaire de l'Armistice : les événements du 9 novembre 1918

Que se passait-il le 9 novembre 1918 ? La Une de la presse Excelsior, "le Kaiser a abdiqué", a marqué la fin l'Empire allemand. La République a d'ailleurs été proclamée au palais du Reichstag à Berlin. Ce jour-là, le poète Guillaume Apollinaire a perdu la vie à cause de la grippe espagnole. Une épidémie qui avait fait 200 000 décès dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.