Centenaire de l'Armistice : Georges Clemenceau, le Père de la victoire

Le 11 novembre 1918, Georges Clemenceau, président du Conseil de l'époque, s'était rendu à la Chambre des députés où il avait été acclamé. Surnommé le "Père de la victoire", il avait annoncé : "Nous avons gagné la guerre mais maintenant, il va falloir gagner la paix, et cela pourrait être plus difficile". Lors de sa tournée aux Etats-Unis en 1922, Georges Clemenceau avait rendu hommage aux soldats américains. Ecoutons un extrait de son discours.