Centenaire de l'Armistice : les gueules cassées

Lors de la Grande Guerre, plus de quatre millions de personnes ont été blessées dans le pays. Parmi elles, 15 000 avaient été des gueules cassées, notamment un tirailleur sénégalais dont le visage avait été à moitié arraché. Un soldat français a également été défiguré et avait perdu une main. Les gueules cassées avaient été soignées à Lyon, avec les premières techniques de réparation maxillo-faciale.