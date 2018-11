Centenaire de l'Armistice : hommage aux tirailleurs sénégalais de l'Armée noire

A Reims, un monument en mémoire de l'Armée noire rend hommage aux héros qu'étaient les tirailleurs sénégalais. A peine âgés de 17 à 19 ans, ces hommes venaient de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Durant la Grande Guerre, ils ont bataillé auprès des tirailleurs algériens, marocains et les troupes d'Indochine, soit 450 000 soldats qui ont combattu pour le pays. Près de 30 000 hommes ont d'ailleurs laissé leur vie durant cette guerre. Par ailleurs, lors de l'offensive du Chemin des Dames, le 16 avril 1917, les tirailleurs sénégalais ont été sacrifiés. Qui étaient-ils réellement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.