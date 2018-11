Centenaire de l'Armistice : des initiatives en marge des commémorations

De formidables projets ont été mis sur pied pour commémorer l'Armistice de 1918. Dans la mairie de Saint-Baldoph, en Savoie, des enfants ont mené une enquête et ont monté une vidéo centrée sur la Première Guerre mondiale. A Sartilly-Baie-Bocage, dans la Manche, une exposition sur le rôle de la femme pendant ce conflit aura lieu du 9 au 11 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.