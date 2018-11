Centenaire de l'Armistice : Léonard Jabet, un nouveau nom gravé sur le monument aux morts de Limoges

Pierre Kohler est le neveu de Léonard Jabet. Il est très ravi de voir que le nom de son oncle a été gravé pour la première fois sur le monument aux morts de Limoges. Pour lui, "c'est quelque chose d'immense et de magnifique". L'identité de 3 000 soldats tués lors de la Première Guerre mondiale y est désormais inscrite. Notons que l'histoire tragique de ces jeunes poilus a été gravée sur du granite et qu'il a fallu de longues heures pour la réaliser. Une attention toute particulière était également de mise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.