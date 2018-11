Centenaire de l'Armistice : des livres pour ne pas oublier

La Grande Guerre a inspiré de nombreux écrivains et historiens. A l'occasion du centenaire de l'Armistice, découvrez quelques ouvrages marquants qui nous font voyager dans le temps. On citera par exemple "La fin du cauchemar" de Rémy Cazals, un livre sur le témoignage des poilus et des civils. La Grande Collecte initiée par la Mission du Centenaire a permis l'édition du livre "La Grande Guerre des Français". "L'illustration", un grand journal de l'époque a ressorti ses vieux dossiers et a publié un nouveau livre chez Michel Lafon. Evelyne Morin, quant à elle, a décidé de raconter la guerre autrement, en poésie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.