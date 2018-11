Centenaire de l'Armistice : des lycéens français et allemands commémorent ensemble l'événement

Dans la matinée du 9 novembre 2018, 20 lycéens bretons et 20 lycéens allemands ont visité ensemble le fort de Douaumont. Ces jeunes ont pu découvrir ensemble l'histoire de la Grande Guerre des deux côtés du front. Les émotions ont été fortes quand les élèves ont eu connaissance des tragédies qu'ont dû traverser les poilus. Retrouvez en images comment les lycéens ont vécu cette découverte historique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.