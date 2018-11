Centenaire de l'Armistice : les mémoires de Charleville-Mézières

Le 11 novembre 1918, au tout dernier jour de la Première Guerre mondiale, Charleville-Mézières a été libérée après quatre ans d'occupation allemande. La ville avait été prise le 28 août 1914, dès la première attaque. Et elle avait été dès lors restée aux mains de l'envahisseur pour des raisons stratégiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.