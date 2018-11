Centenaire de l'Armistice : la pénurie de drapeaux

Ce 8 novembre 2018 est le quatrième jour de la Commémoration du centenaire de l'Armistice. A cette occasion, Michel Izard nous a apporté un drapeau tricolore de l'époque qui a peut-être été brandi le 11 novembre 1918. A noter qu'à l'approche de l'Armistice, les drapeaux français se faisaient rares pour fêter la victoire. En effet, la pénurie a été bel et bien écrite dans "Le Petit Journal" du 9 novembre 1918. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.