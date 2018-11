Centenaire de l'armistice : les premiers écrits du lieutenant Genevoix

Maurice Genevoix est un académicien et un écrivain, auteur d'au moins 56 ouvrages. Ses premiers écrits relataient ses expériences au front avec les soldats durant la Première Guerre. Le jeune lieutenant Genevoix part au combat en août 1914. Il participera aux batailles de la Marne, de Verdun et des Eparges jusqu'en avril 1915. Grièvement blessé, le soldat se consacre à l'écriture lors de ses sept mois de convalescence. Sous le titre "Ceux de 14", Maurice Genevoix relate fidèlement ce qu'enduraient les soldats quotidiennement dans les tranchées, en sept récits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.