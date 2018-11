Centenaire de l'Armistice : quel est le programme présidentiel de ce 9 novembre ?

Emmanuel Macron poursuit sa tournée de six jours dans le cadre du Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre mondiale. Le président de la République est venu à Lens en cette matinée du 9 novembre 2018. Dans l'après-midi, il est attendu en Picardie pour un hommage aux soldats disparus lors de la bataille de la Somme en 1916. Il y sera accompagné par la Première ministre britannique Theresa May. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.