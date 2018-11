Centenaire de l’Armistice: que se passait-il le 6 novembre 1918 ?

Le Gaulois, Le Journal, L'Excelsior ou encore Le Petit Parisien, une centaine de journaux ont publié des histoires sur ce qui s'est passé le 6 novembre 1918. Et justement, dans Le Petit Parisien, nous pouvons découvrir que la délégation allemande a quitté Berlin pour aller sur le front occidental. La météo n'était pas non plus favorable ce jour-là, mais cela n'a pas empêché les avions d'attaquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.