Centenaire de l'Armistice : des spectacles pendant la guerre

De grands artistes s'étaient produits dans des spectacles sur les fronts, pendant Première Guerre mondiale. On se souvient notamment de la tragédienne Sarah Bernhardt, ou du célèbre comique Gaston Ouvrard. Et à la mémoire de ce dernier, le village de Carnas, dans le Gard, organisera une cérémonie en son hommage le 11 novembre 2018.