Centenaire de l'Armistice : le village de Fleury-devant-Douaumont, un mémorial de la Première Guerre mondiale

Fleury-devant-Douaumont a été pratiquement rasée par les obus de la Première Guerre mondiale. Le chemin du village est toujours visible mais il ne reste quasiment plus rien des maisons qui s'y trouvaient. Et comme toutes les autres localités de Verdun détruites par ce conflit, son maire a été gardé symboliquement pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie au cours de ce conflit armé.