Centre de vaccination des Sables-d'Olonne : vers une pénurie de doses cet été ?

En ce moment, le centre de vaccination des Sables-d'Olonne (Vendée) tourne à plein régime : environ 1 100 injections par jour. Il est donc difficile, voire impossible de trouver un rendez-vous rapidement. Les habitants, les touristes, le personnel des entreprises... tout le monde veut se faire vacciner au même moment. Mais le nombre de doses ne suit pas selon le maire de la commune. Une situation difficile aux Sables-d’Olonne comme à La Roche-sur-Yon, à une demi-heure de route. Jessy Goujon, serveur, souhaite par exemple se faire vacciner, mais sur Internet les créneaux sont pris. "Tous les jours je regarde, mais tous les jours il n'y a aucun créneau", raconte-t-il. En Vendée, ce problème concerne plus de 800 salariés des métiers de l'hôtellerie restauration. Les professionnels du secteur ont alors obtenu de l'Agence régionale de santé des créneaux réservés pour leurs employés. A partir du 9 août, en plus du vaccin Pfizer, des doses du vaccin Moderna seront livrées dans les centres de vaccination vendéens. On ne sait toutefois pas encore combien.