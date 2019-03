Centre-Val de Loire : des mini-salles de cinéma sur roues s'invitent dans les communes rurales

A Châteauneuf-sur-Loire, la salle de cinéma la plus proche se trouve à 30 minutes de transport. Les Cinémobiles, ces poids lourds qui font office de salle de projection, sont devenus une alternative. Chaque mois, ces camions parcourent près de 3 000 km pour permettre aux habitants des communes rurales de regarder les derniers films en date. Ils ont l'avantage d'être mobiles mais aussi d'être peu coûteux par rapport aux salles classiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.