Centre-ville d'Agen : la remise en état

Un mur de déchets et du lisier projetés contre les grilles de la préfecture de la commune d'Agen (Lot-et-Garonne). Une semaine après, quasiment tout a été nettoyé par les services de la ville. Les 1 500 tonnes de déchets ramassées ont été une opération coûteuse pour la municipalité. La mairie demande une aide de l'État. Aux agriculteurs, pas de participation financière, mais peut-être quelques services dans les prochains mois. Autoroute occupée pendant plus d'une semaine, actions contre les administrations et des centres commerciaux... les dégradations sont nombreuses, mais les habitants comprennent cette colère paysanne. Malheureusement, il n'y a que ces actions-là qui arrivent à faire bouger les choses", lance un passant. Autre conséquence plus inattendue, des axes secondaires ont aussi été abîmés. Pour éviter les barrages, les poids lourds passaient sur cette route. Le coup de la réparation des routes n'a pas encore été chiffré, mais il pourrait être bien plus important que celui du nettoyage. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier