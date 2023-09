Centre-ville : ici, on ne roule plus... on marche

On ne roule pas, on marche, c'est la nouvelle règle dans le centre-ville d'Agen (Lot-et-Garonne). Vélos et trottinettes doivent poser le pied à terre pour circuler, un soulagement pour les piétons. Effectivement, il suffit de quelques minutes pour constater plusieurs infractions. Certains habitants s'arrêtent lorsqu'ils aperçoivent la caméra. L'amende peut aller jusqu'à 150 euros. Le maire a mis en place cet arrêté depuis la mi-juillet. Il nous confie : "On a eu un accident très grave, c'est pour ça que sur ce tronçon, c'est interdit". Un petit garçon de cinq ans a été grièvement blessé, après avoir été percuté par une trottinette en février dernier. Pour le maire, la loi n'est pas suffisamment contraignante. Les cyclistes, quant à eux, jugent cette mesure trop extrême. Les trottinettes et les scooters seraient beaucoup plus dangereux que les vélos. La mairie envisage d'assouplir les règles pour autoriser la circulation sur certains horaires de faible affluence. Une concertation devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage V. Vieira, R. Dybiec, C. Arfel