Cèpes d’été : c’est le moment de se régaler !

Un bois pas trop touffu, une lumière du petit matin, et un œil particulièrement aiguisé pour ne surtout pas les manquer… Les cèpes sont de retour. Dominique Falxa est un passionné de cèpes. Il nous conseille : "Il faut faire très attention à bien regarder où on pose les pieds pour ne pas les écraser". Avec son fils, Régis, et Maxime, son petit-fils, ils guettent chaque pousse avec impatience. "Ça fait plaisir, toujours. C’est un moment extraordinaire", confie Maxime. C’est une famille de viticulteurs qui connaît bien le travail de la nature, notamment pour les champignons. "Ils n’ont pas la même texture que ceux de l’automne, mais ont la particularité d’être assez ferme", explique Régis. Dans le coffre de la voiture, comme sur la table de la cuisine, la récolte est généreuse. Il n’y a qu’à les découper, avant d’en faire une petite poêlée. Quelques minutes de cuisson, avec un peu d’ail et de persil, et le tour est joué. Un plaisir de saison qui ne fait que commencer. TF1 | Reportage E. Braem, R. Dybiec