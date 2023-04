Cerbère : la désolation des habitants

Le feu s'est arrêté juste ici, à sa clôture. Et ce n'est que ce lundi matin, de retour de l'hôtel que Roger constate. "Tout a brûlé. Je n'ai jamais connu ça", témoigne-t-il. Un moindre mal, les pompiers ont agi vite. En revanche, sans eau ni électricité, il n'est pas question de regagner le logement pour l'instant. L'homme restera à l'hôtel encore quelques jours. Quant à Philippe, il a préféré rester chez lui. Depuis ce matin, l'homme s'active. Il est quand même sidéré par le nouveau panorama. Près de 300 personnes ont été évacuées et relogées. Pour les voyageurs qui avaient prévu de prendre le train, il a fallu revoir le programme. Cernée par les flammes, Béatrice Requena, employée évacuée, n'a pas pu travailler dimanche. "Un petit peu stressée et fatiguée de tout ça, parce que ce n'est pas évident de vivre ça", se plaint-elle. Ce matin, la vie reprend doucement son cours à Cerbère. Mais les habitants sont extrêmement inquiets. Jamais un incendie d'une telle ampleur ne s'était déclaré aussi tôt. TF1 | Reportage S. Petit, J.V. Fournis