Cercueils devant la Tour Eiffel : une manipulation étrangère ?

Il s'agit d'une mise en scène macabre, cinq cercueils recouverts d'un drapeau français au pied de la Tour Eiffel. Nous nous sommes procuré la photo de deux hommes au moment où ils déposent ces cercueils samedi matin. Sur chacun d'entre eux, il y a l'inscription "soldat français de l'Ukraine". Immédiatement, la police envoie un robot démineur et une équipe de cynophiles. Le conducteur de la camionnette qui transportait les cercueils est rapidement interpellé à proximité. Plus tard, deux autres hommes sont arrêtés à la gare routière de Bercy. Ils sont de nationalité allemande, bulgare et ukrainienne. Le conducteur dit avoir reçu 120 euros, les deux autres 400 euros chacun. S'agit-il d'une opération en réponse aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de soldats ? Le conducteur de la camionnette aurait d'ailleurs un lien avec le responsable présumé des tags de mains rouges sur le Mur des Justes du Mémorial de la Shoah, il y a trois semaines. L'hypothèse d'une opération de déstabilisation en provenance de Russie est privilégiée. TF1 | Reportage B. Christal, B. Cisco, R. Maillochon