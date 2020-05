Cérémonie du 8 mai : une commémoration en comité restreint dans la Manche

La date du 8 mai a une importance particulière pour la Manche, une ville bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dépôt de gerbes s'est fait sous un soleil radieux, mais sans public. Pour se souvenir des morts et honorer les vétérans présents, l'hommage est bien plus terne que les années passées. Très peu d'élus ont assisté à la cérémonie et beaucoup d'anciens combattants en ont été privés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.