Cerfs-volants, un festival de précision

Ce n'est pas tous les jours qu'à Dieppe les poissons volent dans le ciel. Cela n'arrive que lors du fameux Festival international du cerf-volant, très attendu après quatre ans d'absence. Pour ces retrouvailles, l'effervescence est au rendez-vous. Des passionnés venus du monde entier s'y retrouvent. Le plus impressionnant, c'est le cerf-volant acrobatique, un balai dans le ciel. Avant chaque représentation, malgré 33 ans de pratique, ce cerf-voliste américain a un peu d'appréhension. "Je suis un peu nerveux. Mais quand on est dans les airs, tout s'en va. Tu te concentres juste sur le vol et tu fais ton truc", affirme-t-il. Le clou du spectacle, c'est quand les différentes équipes internationales se réunissent le temps d'une démonstration. La veille du show, il a fallu répéter les différentes figures. Alors, tout le monde s'y essaye. Et c'est vrai, ce n'est pas si évident. Les amateurs et les plus expérimentés ont encore quelques jours pour en profiter. Le festival du cerf-volant se termine dimanche. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby