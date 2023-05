Cerises : la promesse d’une belle saison

Elles se ramassent ici par poignées. La saison semble sauvée pour ce producteur du Tarn-et-Garonne. Après le grand froid du mars et la sécheresse, la météo de ces derniers temps fait du bien. "On a quand même une belle récolte, malgré qu'il y ait quelques variétés qui ont décroché. Mais ça reste quand même une bonne année. Il y avait des fruits assez gros et bien sucrés", explique Sébastien Lacombe. Des cerises juteuses, on en trouve aussi dans ce village voisin sur ses étals, et il est impossible de résister. "Il n'y a rien à dire, on fond et on salive", lance une cliente. Au vu des premiers arrivages, ici, on s'attend à des cerises toute la saison. "On a eu beaucoup d'eau cette année donc elles sont très juteuses. S'il n'y a pas d'orage, les prix vont baisser en fonction des variétés qui arriveront dans les prochains jours", rapporte Florian Andral, gérant de magasin. Pour cela il faudra encore un peu de patience, comptez neuf euros le kilo ici pour cette variété en ce moment. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas