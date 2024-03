Cerisiers en fleurs : un spectacle éphémère

Avec leurs délicats pétales blancs ou roses, les fleurs des cerisiers japonais envahissent le Parc Oriental en cette saison, symbole de renaissance à la sortie de l'hiver. Ce spectacle aussi beau qu'éphémère enchante toujours les visiteurs : "c'est magnifique" ; "on se sentirait en voyage au Japon". Comment ne pas résister à quelques photos aux saveurs d'Asie ? Mathilde vient ici chaque année avec ses filles : "c'est plein de couleurs. C'est le printemps qui arrive. C'est le renouveau de la nature". On compte 300 variétés de cerisiers japonais dans le monde. Le parc en propose quelques-unes. Parmi les arbres préférés du public, celui-ci avec ses grandes branches tombantes. Avec un hiver doux, la floraison est arrivée un peu plus tôt cette année : "on avait des premières fleurs de cerisier à Noël, ce qui est plutôt rare. On a deux-trois semaines d'avance". La floraison des cerisiers va se poursuivre jusqu'au début du mois d'avril. Le Parc Oriental est ouvert tous les jours. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel, F. Bourdillon