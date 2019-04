Les cerisiers du Japon fleurissent en Haute-Savoie

A Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, les cerisiers du Japon sont une vraie fierté. En 2014, une quinzaine de bénévoles ont planté ces arbres et continuent d'en prendre soin. Entre avril et mai, de nombreux visiteurs viennent sur place pour admirer leur floraison. Celle-ci est toutefois éphémère, elle ne dure que quinze jours. Raison pour laquelle au Japon, cet arbre est le symbole de la fragilité de la vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.