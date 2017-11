Dans certaines régions du sud-ouest le temps est encore digne du printemps

Aux pieds des montagnes pyrénéennes, un soleil radieux s'est invité sur le marché d'Orthez. Pour les habitants, c'est une douceur appréciable pour faire ses emplettes dans la bonne humeur. Dans le Béarn, la fin du mois de novembre réserve souvent de bonnes surprises et les tenues légères sont encore de rigueur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.