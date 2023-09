Certains antibiotiques bientôt vendus à l'unité

Il y en a dans toutes les maisons, des vieilles boîtes de médicaments inutilisés. Alors, vendre désormais à l'unité, ça semble être une bonne idée pour les Français. "Ça permettrait de réduire le gaspillage et ça empêche la surutilisation", confie une passante. Et puis ça pourrait être la solution face à certaines pénuries. Dans les pharmacies, on se satisfait de cette mesure même si la distribution de certains antibiotiques est déjà restreinte. "Il y a peut-être certaines situations où ça va apporter une solution. Maintenant, on avait déjà restreint, notamment dans la durée, la délivrance de ces antibiotiques. Quand ils étaient prescrits pour sept ou huit jours, on les délivrait plutôt pour cinq jours, à réévaluer avec le médecin ensuite", explique Fabien Florack, docteur en pharmacie. Reste la question sur l'application de cette mesure et si les fabricants vont devoir reconditionner tous les médicaments concernés. TF1 | Reportage M. Fiat, S. Hembert, C. Yzerman