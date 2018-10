Certains écoliers passent leurs vacances de la Toussaint avec leurs grands-parents

La Toussaint est un moment privilégié pendant lequel les écoliers peuvent passer des vacances chez leurs grands-parents. Et d'ailleurs, ces derniers sont très heureux de retrouver leurs petits-enfants. A Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime, les vacances ont débuté avec un très beau temps. Martine et Pascal vont y passer la semaine du 22 octobre 2018 avec leurs deux petites-filles. Et avec eux, les règles sont plus souples qu'avec les parents. Ils grondent rarement et ont beaucoup d'amour à partager. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.