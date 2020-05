Certains restaurants ont rouvert en Allemagne

En Allemagne, quelques restaurants ont déjà rouvert leurs portes depuis samedi. A Schwerin, région la moins touchée par le virus, la reprise s'est faite sous des conditions très strictes : port de masque obligatoire pour les employés, enregistrement des clients à l'entrée, pas plus de six personnes à table... Même si la vie semble reprendre petit à petit son cours, les Allemands ne pensent pas pour autant être tirés d'affaire. Certains commerces, comme les bars, seront encore fermés jusqu'à nouvel ordre.