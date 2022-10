Ces agriculteurs ont ouvert un distributeur géant

On se croirait au supermarché, alors qu’on est dans un distributeur géant. Au choix : 300 références, avec uniquement des produits locaux. Pas de files d’attente en caisse. Ici, tout se passe à la borne. Outre des fruits et légumes, on trouve de la viande, des fleurs fraîches, et même la baguette du boulanger local. Le magasin a ouvert il y a six mois et c’est un succès. Geoffroy Vossier et Stephen Nobili ont déjà rassemblé 50 producteurs et artisans de la Drôme. "On fait en sorte d’avoir une diversité et de travailler, bien sûr, en fonction des saisons", explique Stephen. Certains produits sont récoltés à seulement 100 mètres du magasin, sur la ferme familiale. L’avantage : des légumes cueillis le jour même en fonction des besoins du magasin. Parmi les autres producteurs, Christian Dorey est fromager. Avec sa femme Cathy, ils vendent 250 fromages par semaine grâce au distributeur, un moyen de faire connaître leurs produits. À la ferme ou au magasin, c’est le même prix. Il y a même un rayon promotions. À 2,50 euros la cagette de prunes, on a de quoi préparer des tartes et des confitures sans se ruiner. TF1 | Reportage S. Agi, D. Paturel