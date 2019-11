Ces agriculteurs qui ne se payent plus

Les agriculteurs ne connaissent ni les vacances ni les jours fériés. Pourtant, plus de 20% d'entre eux ne se sont versé aucun salaire cette année 2019. À cause de la sécheresse, ils doivent acheter du fourrage pour nourrir leurs bêtes. Des dépenses qui rendent leur exploitation déficitaire, et ce, malgré les sacrifices. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.