Ces appels aux dons qui sauvent les commerces

Cette machine, c'est grâce à l'aide de ses clients que Kévin a pu se l'offrir. Seul derrière ses fourneaux, il ne pouvait plus assurer la hausse de sa clientèle l'été. Pour acheter la diviseuse, il lui fallait au moins 4 000 euros, trop cher pour lui. Alors, au lieu d'emprunter à la banque, il a lancé une cagnotte en ligne. Ses clients ont répondu présents, Thérèse a donné 100 euros. Au total, le boulanger a reçu 5 000 euros et a créé une relation à part avec ses clients. Dans ce cinéma de campagne, on était pas loin de l'écran noir. Et là encore, c'est cagnotte qui a fait rejaillir la lueur d'espoir. En moins de quinze jours, elle a redonné le sourire au directeur. Si le cinéma a besoin d'aide, c'est à cause du prix de l'énergie. La cagnotte va permettre de couvrir ses factures, mais pas pour très longtemps. "Maintenant, il faut trouver des solutions plus pérennes pour la suite", nous fait part David Batard, le directeur. Des discussions sont en cours avec les collectivités locales, car le soutien des près de 600 donateurs a eu le mérite de rappeler que les habitants sont plus que jamais prêts à soutenir leur cinéma. TF1 | Reportage K. Gaignoux, O. Perroux