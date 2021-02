Ces architectes prêtent leur bureau à des étudiants pour rompre leur isolement

Marie Cappelle est étudiante et travaille ses cours à distance, non pas chez elle mais dans un cabinet d'architecture à Lille (Nord). Sur place, quelques bureaux sont gratuitement mis à disposition des jeunes qui se sentent isolés. Une initiative qui leur permet de sortir de chez eux et trouver un lien social. Quelques mètres plus loin, dans un autre espace de travail, nous rencontrons Camille Delie. Elle vit en colocation et ne souffre donc pas d'isolement. Cependant, travailler chez elle à longueur de journée devient extrêmement lassant. Cette idée a été lancée il y a trois semaines sur les réseaux sociaux et consultée plus de 100 000 fois. Jusqu'à huit étudiants sont accueillis chaque jour entre 9h et 17h30. Dans ce bureau d'architectes, salariés et étudiants cohabitent. À force de se croiser et de partager des petits moments de convivialité, des liens se sont créés. La bonne idée fait du chemin. En quelques semaines, une dizaine d'autres entreprises lilloises ont aussi ouvert leurs portes. De quoi redonner le sourire aux étudiants.