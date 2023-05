Ces bateaux alsaciens se prennent aux jeux

Les monuments parisiens sont encore loin d'être en vue, mais le capitaine est déjà paré à la manœuvre. Les maisons à colombages défilent le long de l'Ill, la petite rivière strasbourgeoise, en attendant un changement de cap vers la Seine et la Tour Eiffel. "Naviguer sur la Seine avec les bateaux qui tournent autour de Strasbourg d'habitude, ce serait une fierté", lance William Gentilhomme, capitaine de bateau-mouche. Les fans sont déjà dans les starting-blocks pour immortaliser le temps d'une écluse le personnel de bord. D'ici peu, Tom Tiu, jeune matelot, va peut-être côtoyer de grands champions. Cette société de bateaux-mouches existe depuis 1947. Pour l'instant, les péniches sont toujours à quai à Strasbourg, mais déjà fin prêtes. Leurs capitaines sont aussi prêts à naviguer un peu vers l'inconnu. Seuls quatre capitaines seront tirés au sort pour vivre la grande aventure. Les bateaux prendront la route sur des camions pour être acheminés plus rapidement à Paris, un bon moyen pour cette société de montrer son savoir-faire et de recruter. À bord, les passagers ont un peu l'impression d'y être déjà. Un avant-goût de la fête. Près de 120 bateaux seront présents pour la cérémonie d'ouverture pour parcourir les six kilomètres entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Parmi eux, quatre bateaux dont les noms ont un accent alsacien. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings, A. Jurquet