Ces bénévoles qui emballent vos cadeaux à votre place

Chaque année, les associations se mobilisent à la sortie des magasins pour emballer les cadeaux des clients. En échange, les bénévoles récoltent des fonds, notamment pour financer leurs projets caritatifs. Une cause à laquelle les clients sont sensibles. Si pour certains, c'est un bon plan pour ne pas s'occuper des emballages, c'est un moyen pour d'autres de faire de Noël un moment de partage. Il est à noter que le papier, les étiquettes et les rubans sont fournis par l'enseigne.