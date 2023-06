Ces bulles bretonnes connues dans le monde entier

Il est posé en pleine campagne de Piré-Chancé (Ille-et-Vilaine), tel un Ovni. Un hôtel unique en son genre, dont la vision depuis certaines rues du centre fait rêver, voire délirer les habitants. Mais le projet futuriste, sorti de terre il y a moins d’un an, ne séduit pas tout le monde. L’idée de conception de cet arbre métallique est qu’il s’intègre dans le domaine du Château des Pères. Un projet osé, mais qui, vu des bulles, semble payer. "Perché dans cet arbre, on est à peu près à 25 mètres de hauteur, et ça nous offre une vue plongeante sur le domaine et son château", explique la directrice, Armelle Lirzin. C’est cette vue, le confort et surtout l’architecture de l’hôtel qui lui ont valu une troisième place mondiale dans la catégorie insolite. Une récompense qui rapporte. Les retombées économiques se font déjà ressentir pour la commune de Piré-Chancé. C’est une preuve, pour le maire, qu’il faut savoir oser. Le complexe quatre étoiles ne laisse personne indifférent dans la commune et a déjà permis de recruter une vingtaine d’employés. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau