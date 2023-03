Ces cabines de plage attirent trop de curieux

Choisissez votre couleur, vos cabines de plage préférées, un angle de vue, et voilà une photo de plus postée en quelques secondes sur les réseaux sociaux parmi des centaines. Comme Lauranne, des dizaines de touristes viennent chaque jour, été comme hiver, admirer et immortaliser le paysage. Pour obtenir le plus beau cliché, certains n'hésitent pas à marcher sur la dune. Ce que Sophie ignore c'est que les piétinements sur le sol empêchent à la végétation de repousser. Le sable s'envole et à long terme, la dune pourrait disparaître. Si d'autres restent à distance des cabines, la dune est toujours menacée. Les clôtures et les panneaux installés il y a trois ans ne sont pas assez efficaces. La mairie veut désormais limiter la communication autour de ces cabines. L'idée est aussi de baliser un sentier. Une autre mesure soutenue par la plupart des habitants comme Daniel, président d'une association de randonneurs. Son groupe ne passera plus sur les dunes. À Gouville-sur-Mer (Manche), certaines cabines de plage ont déjà été déplacées à cause de l'érosion. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby