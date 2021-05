Ces chanceux prolongent leur week-end de Pentecôte dans l'Hérault

À onze heures, il fait 20 °C à l’ombre. La crème solaire est de sortie et il y a déjà du monde sur la plage. Élodie travaille dans une banque. Elle profite de quelques minutes de bonheur avant de regagner les Deux-Sèvres, à sept heures de route. D’autres jouent les prolongations. Un couple originaire de Clermont-Ferrand, par exemple, a décidé de rester jusqu’à la fin de la semaine pour le silence et pour dire au revoir au monde d’avant. Sur le sable, au revoir le masque. Grâce à un arrêté préfectoral, il n’est plus obligatoire. "C’est une certaine liberté de pouvoir pratiquer un sport sans avoir le masque sur le visage", affirme une passante. Au bord de la plage, certains prennent le café du matin dans un établissement réjoui de l’affluence des derniers jours. Ça redémarre fort aussi au port de plaisance de Carnon. À la barre, on retrouve Patrick, et à l’avant du bateau, Carole. Le port compte aujourd’hui 820 bateaux à flot. Nos navigateurs, originaires d’Avignon, mesurent leur chance. Mais la liberté a un prix : celui du départ avant la reprise du travail.