Ces chers poissons et crustacés du réveillon

À Brest (Finistère), les commandes pour le réveillon se multiplient dans les poissonneries ce mardi matin. Pour Joël ce sera des crevettes et des huîtres de Bretagne, à 11,80 euros le kilo. "C'est incontournable et tout le monde aime ça", a-t-il affirmé. Toutefois, tout le monde risque de ne pas pouvoir en profiter. Avec la tempête Bella, les pêcheurs sont restés à quai et la mer reste encore agitée cette semaine. Pas de pêche et donc peu de marchandises dans les poissonneries. Entre deux fêtes, la situation tombe vraiment dans une mauvaise période. Ce mardi matin, pas de langoustine ni de Saint-Jacques. Guy, lui, se rabat sur de la lotte. Ce retraité n'a pas regardé à la dépense avec 46,80 euros le kilo, deux fois plus cher que d'habitude. Les tarifs augmentent en période de fête et encore plus le lendemain d'une tempête. Heureusement pour ces produits, les viviers sont remplis depuis plusieurs semaines. Le homard sera bien présent sur les tables du réveillon.