Ces classes menacées de fermeture pour d'autres raisons que la Covid-19

Plusieurs communes de la Seine-et-Marne sont concernées par les fermetures de classes. À Meaux, les enfants ne restent pas chez eux mais ont été répartis dans d'autres classes et gonflent les effectifs. Pourtant, en cette période de Covid-19, le non-respect des gestes barrières est inquiétant. La mesure, elle, n'est pas liée à l'épidémie, mais au comptage du rectorat. Faute de moyens humains, il est impossible de maintenir partout des classes de 22 ou 23 élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.