Ces clients ne paient qu'en bons d'achat

Pauline et Marie sont des clientes atypiques. Pour payer leurs courses, ces jumelles ne sortent plus leurs cartes bleues, mais des cartes prépayées. Elles les achètent par l'intermédiaire d'une coopérative de consommateurs. Plus elles utilisent ces cartes, plus elles cumulent des points de fidélité. Pour chaque dépense, c'est quelques centimes ou euros de gagnés. Au passage en caisse, Marie n'a plus qu'à présenter sa carte prépayée, enregistrée sur son smartphone. Ce système fonctionne avec toutes les enseignes partenaires de la coopérative. La force de ce regroupement de consommateurs est d'acheter de gros volumes de cartes prépayées, pour négocier une remise qui sera en partie redistribuée entre les adhérents. L'année dernière, les membres se seraient déjà partagé plus de six millions d'euros. Grâce à la coopérative, Marie a elle aussi déjà réalisé une économie substantielle. Quand le montant sera suffisant, cette maman rêve d'offrir un voyage à toute sa famille. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy